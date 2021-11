Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé fixe ses conditions au Real Madrid !

Publié le 3 novembre 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Alors qu'il a vu le PSG repousser les offres du Real Madrid pour le recruter cet été, Kylian Mbappé pourrait finalement partir libre en fin de saison. L'attaquant français aurait d'ailleurs déjà fixé ses conditions au club merengue.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé a de grandes chances de quitter le PSG en fin de saison. Et pour cause, l'attaquant français a récemment affirmé qu'il avait réclamé son départ cet été afin de rejoindre le Real Madrid. Cependant, malgré les offres madrilènes allant de 160 à 200M€, le PSG a refusé de lâcher son attaquant. Mais Kylian Mbappé ne manque pas d'ambition. Et en plus d'une éventuelle arrivée au Real Madrid, l'ancien Monégasque affichait récemment sa volonté de participe au prochain tournoi olympique qui se déroulera à Paris en 2024. « C'est en regardant les Jeux Olympiques de Londres en 2012 que j'ai pris conscience de l'importance de cette compétition planétaire. Les Jeux, c'est « LA » référence du sport, Le Graal absolu que tous les sportifs et sportives du monde veulent disputer et vivre au moins une fois dans leur vie. C'est le moment où l'on peut donner le plus de plaisir aux gens, transmettre des émotions et en vivre en retour. C'est à ce moment-là que je me suis dit, moi aussi je veux en être. Je veux vivre les Jeux de Paris », confiait-il à L'Equipe .

Mbappé accepte de baisser son salaire, mais...