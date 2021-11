Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi prend déjà une grosse décision pour ses débuts !

Publié le 4 novembre 2021 à 17h00 par B.C.

En pole pour prendre la succession de Ronald Koeman, Xavi est tout proche de faire son retour au FC Barcelone. L’arrivée de l’ancien milieu est imminente, et ce dernier aurait déjà pris une grande décision.

Depuis le départ de Ronald Koeman, le FC Barcelone s’active pour mettre la main sur un nouvel entraîneur, et tous les regards sont tournés vers Xavi. Toujours sous contrat avec Al-Sadd, l’ancien milieu du Barça est le grand favori pour succéder à Ronald Koeman puisque la direction catalane a envoyé une délégation au Qatar composée de Rafa Yuste et Mateu Alemany afin de finaliser les négociations. D’après les informations de la presse catalane, le FC Barcelone espère trouver un accord d’ici à vendredi, de quoi compromettre les chances de voir Xavi sur le banc blaugrana dès samedi pour affronter le Celta Vigo comme l’avançaient certaines sources. Néanmoins, le technicien d’Al-Sadd voudrait malgré tout être au plus près de l’équipe rapidement.

Xavi veut assister au match du Barça samedi