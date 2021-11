Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi, Qatar... Le comportement de Laporta pourrait coûter 10M€ au Barça !

Publié le 4 novembre 2021 à 11h00 par A.M.

Alors que le FC Barcelone fait le forcing pour attirer Xavi, Al-Sadd serait vexé du fait Joan Laporta ne se soit pas déplacé au Qatar pour négocier la venue du technicien espagnol et réclamerait désormais 10M€.

Depuis l'annonce du licenciement de Ronald Koeman, le FC Barcelone s'est mis en ordre de marche pour boucler l'arrivée de Xavi, actuellement sur le banc d'Al-Sadd. Une perspective qui réjouit le principal intéressé. « Maintenant, les deux clubs doivent négocier, vous connaissez ma position. Je suis très excité de rentrer chez moi, espérons que cela se produise. C'est de revenir au Barça, de revenir chez moi, c'est excitant bien sûr », confiait Xavi Hernandez au micro de la Cadena SER . Mais alors qu'Al-Sadd n'est pas totalement opposé au départ de son entraîneur, le comporter de Joan Laporta pourrait tout changer.

Vexé que Laporta ne se déplace pas, Al-Sadd réclame 10M€ pour lâcher Xavi