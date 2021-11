Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta peut tout gâcher avec Xavi !

Publié le 4 novembre 2021 à 9h30 par A.C.

Au Qatar on ne semble pas vraiment apprécier l’attitude de Joan Laporta, qui souhaite faire tout son possible pour ramener Xavi au FC Barcelone.

Après les spéculations, le FC Barcelone est passé aux actes. Ce mercredi, une délégation du club catalan s’est envolée pour le Qatar, afin de rencontrer les dirigeants d’Al Sadd et surtout Xavi, le grand favori pour le poste d’entraineur. Rafa Yuste et Mateu Alemany, respectivement vice-président et directeur exécutif du Barça, ont ainsi assisté à un match du championnat qatari et ont ouvert les négociations… mais pas de traces de Joan Laporta ! Le président est en effet resté à Barcelone et la Cadena SER a fait remarquer que cela ne passerait pas vraiment auprès de son homologue qatari, le Cheick Mohammed bin Khalifa Al Thani.

Au Qatar, on ne comprend pas l’absence de Laporta