Mercato - Barcelone : Xavi prend les choses en main pour son avenir !

Publié le 4 novembre 2021 à 10h30 par A.C.

Sous contrat avec Al Sadd jusqu’en juin 2023, Xavi est annoncé comme le grand favori pour devenir le nouvel entraineur du FC Barcelone.

Alors que de nombreux noms ont circulé ces dernières semaines, il n’y a désormais plus aucun doute : Joan Laporta veut que Xavi prenne les rênes du FC Barcelone. Une délégation barcelonaise s’est d’ailleurs envolée ce mercredi pour le Qatar, afin de rencontrer les dirigeants d’Al Sadd et négocier un bon de sortie pour l’ancien milieu de terrain. Les discussions ne semblent toutefois pas vraiment parties sur des bonnes bases, puisque les dernières indiscrétions évoquent une position ferme d’Al Sadd, qui ne semble absolument pas vouloir laisser filer Xavi vers le FC Barcelone.

Xavi veut négocier au nom du Barça