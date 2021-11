Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça répond au coup de pression d’Al-Sadd pour Xavi !

Publié le 3 novembre 2021 à 19h30 par Th.B.

Malgré l’énorme coup de froid jeté par le patron d’Al-Sadd au sujet de l’avenir de Xavi Hernandez, le FC Barcelone resterait convaincu de pouvoir mettre la main sur la légende vivante blaugrana.

Alors que le FC Barcelone a laissé les clés de l’effectif à Sergi Barjuan qui assure depuis jeudi dernier le rôle d’intérimaire le temps que le club culé puisse dénicher un successeur à Ronald Koeman, le Barça se rapprocherait de son but. En effet, après de nombreuses rumeurs et spéculations à son sujet, Xavi Hernandez devrait devenir le nouveau coach du FC Barcelone. D’ailleurs, les dirigeants blaugrana pourraient boucler cette opération dès jeudi au terme d’une entrevue avec les dirigeants d’Al-Sadd. Néanmoins, selon Turki Al-Ali, patron du club qatari, à travers un communiqué, a fait savoir qu’il était hors de question de laisser filer Xavi Hernandez à un moment aussi crucial de la saison. « La position est claire depuis le début : nous sommes déterminés à garder Xavi et nous ne pouvons pas le laisser partir à ce stade de la saison ». De quoi relancer la totalité de la succession de Ronald Koeman ? Jusqu’ici, le FC Barcelone aurait songé à Luis Enrique ou encore à Andrea Pirlo en tant qu’alternatives de l’ancien numéro 8 emblématique du club culé. Néanmoins, Xavi Hernandez demeurerait la priorité de l’administration de Joan Laporta pour enclencher un nouveau cycle après l’éviction de Koeman mercredi dernier. Et malgré cette surprenante déclaration de la tête de gondole d’Al-Sadd, le FC Barcelone n’aurait rien à craindre.

Personne au Barça estime que Xavi ne viendra pas !