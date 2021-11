Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Au Qatar, on regrette déjà Xavi !

Publié le 4 novembre 2021 à 16h30 par A.C.

Plusieurs joueurs d’Al Sadd semblent avoir vendu la mèche pour Xavi, qui se rapprocherait d’un retour au FC Barcelone.

On ne parle que de lui ! Plus de cinq après son départ, Xavi pourrait faire son grand retour au FC Barcelone, mais cette fois sur le banc ! Après une expérience à Al Sadd, l’ancien milieu est en effet annoncé comme le grand favori pour succéder à Ronald Koeman et donc mettre un terme à l’intérim de Sergi Barjuan, qui retournerait diriger le Barça B. Dès mercredi, la RAC1 a annoncé le départ de Rafa Yuste et Mateu Alemany vers le Qatar, afin d’y rencontrer les dirigeants d’Al Sadd et donc trouver un accord pour que Xavi soit libéré de son contrat, qui court jusqu’en 2023. Tout devait être réglé assez rapidement… mais finalement les choses devraient être plus longues que prévu ! Des émissaires de Mundo Deportivo au Qatar expliquent en effet que l’absence de Joan Laporta ne passerait pas du tout. Le Cheick Mohammed bin Khalifa Al Thani, propriétaire d’Al Sadd, pensait en effet pouvoir négocier directement avec le président du FC Barcelone pour Xavi. Pour ne rien arranger, des déclarations assez critiques de Laporta envers le Qatar et surtout ses investissements au Paris Saint-Germain seraient ressortis et commenceraient à alimenter certaines tensions.

« Nous souhaitons le meilleur à Xavi »