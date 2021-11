Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une promesse faite à Xavi par Al Sadd ?

Publié le 4 novembre 2021 à 9h00 par A.C.

Xavi semble se rapprocher de plus en plus d’un retour au FC Barcelone, qui est sans entraineur titulaire depuis plus d’une semaine.

Le FC Barcelone pourrait avoir un nouvel entraineur dans les prochaines heures. La RAC1 a annoncé ce mercredi qu’une délégation du club catalan s’est envolée pour le Qatar, afin de rencontrer les dirigeants d’Al Sadd et trouver un accord pour libérer Xavi. L’ancien milieu de terrain est d’ailleurs sorti du silence et semble clairement pencher pour un retour au FC Barcelone, où il ne trouvera toutefois pas un certain Lionel Messi, parti cet été au Paris Saint-Germain. Pourtant, les dernières indiscrétions sur le sujet parlent de la réticence d’Al Sadd de laisser filer un entraineur dont le contrat court tout de même jusqu’en juin 2023…

Xavi veut rappeler au Cheick sa promesse