Mercato - Barcelone : Xavi en rajoute une couche sur sa nouvelle aventure au Barça !

Publié le 3 novembre 2021 à 21h30 par Th.B.

Xavi Hernandez est la piste prioritaire du FC Barcelone pour succéder à Ronald Koeman. Et bien que Al-Sadd ait jeté un froid sur le départ de la légende vivante du club blaugrana, Xavi est prêt à revenir à Barcelone.

Certes, Al-Sadd a lâché une bombe ce mercredi dans le cadre de la rencontre opposant l’équipe entraînée par Xavi Hernandez face à Al-Duhail. En effet, le directeur général d’Al-Sadd a fait passer le message suivant par le biais d’un communiqué. « La position du club est claire depuis le début. Nous voulons conserver notre entraîneur, Xavi, avec nous et nous ne pouvons pas le laisser partir à ce moment de la saison ». De quoi jeter un gros froid sur le potentiel retour de Xavi Hernandez au FC Barcelone, priorité du club culé pour la succession de Ronald Koeman ? Pas à en croire le principal intéressé. Xavi s’est livré au micro de la SER en affirmant qu’il espérait qu’un accord soit trouvé entre Al-Sadd et le FC Barcelone.

« C'est une étape passionnante dans ma carrière »