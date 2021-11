Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle condition révélée pour l’opération Xavi !

Publié le 4 novembre 2021 à 22h10 par T.M.

Alors que le retour de Xavi au FC Barcelone se précise d’heure en heure, Al Sadd aurait toutefois quelques réclamations pour lâcher son entraîneur.

Actuellement, une délégation du FC Barcelone est au Qatar. Cela fait ainsi plusieurs heures que les négociations se tiennent entre les Blaugrana et le club d’Al Sadd pour tenter de parvenir à un accord afin de permettre le retour de Xavi en Catalogne. Si les Qataris tiennent à leur entraîneur, les discussions avanceraient toutefois dans le bon sens et en Espagne, on est certain que Xavi sera annoncé dans les prochaines heures par le Barça. L’accord serait donc imminent, bien qu’Al Sadd aurait quelques demandes.

Les demandes d’Al Sadd

Xavi est donc actuellement sous contrat avec Al Sadd et pour accepter de libérer leur entraîneur, les Qataris auraient fait certaines demandes au FC Barcelone. Et selon les informations de Gerard Romero, le Trophée Gamper ferait partie de ces réclamations. Comme expliqué par le journaliste espagnol, Al Sadd aimerait disputer à l’avenir le Trophée Gamper face au FC Barcelone. Telle serait l’une des conditions sine qua non pour faciliter le départ de Xavi. A suivre…