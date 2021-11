Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi prêt à faire un geste colossal pour le Barça ?

Publié le 4 novembre 2021 à 20h10 par A.D.

Alors que Joan Laporta n'a pas fait le déplacement à Doha, la direction d'Al-Sadd refuserait de s'assoir sur les 5M€ de la clause libératoire de Xavi. Pour faciliter son retour au FC Barcelone, le technicien espagnol serait prêt à payer une partie de cette somme.

Pour faire plier Al-Sadd et rapatrier Xavi, Joan Laporta a envoyé Rafa Yuste et Mateu Alemany à Doha. Mais alors qu'il n'a pas fait le déplacement, le président du FC Barcelone aurait irrité les têtes pensantes qataris. Ainsi, les dirigeants d'Al-Sadd refuserait de s'assoir sur les 5M€ de la clause libératoire de Xavi. Mais heureusement pour le Barça, leur ancien capitaine pourrait régler ce problème.

Xavi pense à payer une partie de sa clause libératoire