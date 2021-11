Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi n’est pas la grande priorité de Joan Laporta !

Publié le 5 novembre 2021 à 3h45 par T.M.

Actuellement, le FC Barcelone négocie l’arrivée de Xavi pour remplacer Ronald Koeman. Toutefois, Joan Laporta aurait bien aimé attirer d’autres entraîneurs à défaut de l’Espagnol.

Ce mercredi, Xavi pourrait bien avoir disputé son dernier match avec Al Sadd. En effet, une délégation du FC Barcelone a fait le voyage jusqu’au Qatar pour négocier l’arrivée de l’Espagnol. Et si Xavi est enclin à revenir au Camp Nou, les discussions avec les Qataris, qui ne veulent pas lâcher leur entraîneur, s’annoncent compliquées. En coulisse, les deux camps vont donc tâcher de parvenir à un accord qui satisfera chacun.

Guardiola ou Tuchel à défaut de Xavi !