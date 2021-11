Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi de retour au Barça ? Il répond

Publié le 4 novembre 2021 à 12h00 par D.M.

Interrogé par un joueur d'Al Duhail sur son avenir et sur son retour plus que probable au FC Barcelone, Xavi a laissé planer le mystère.

Les décideurs du FC Barcelone s'activent pour boucler la succession de Ronald Koeman. Le club catalan souhaite confier les rênes de son équipe première à Xavi, en poste à Al-Sadd. Mateu Alemany et Rafa Yuste, deux dirigeants de la formation blaugrana , se sont rendus au sein du pays du Golfe ce mercredi pour rencontrer les responsables du club qatari et discuter de l'avenir de Xavi. Les deux parties n'ont pas encore trouvé d'accord, mais les négociations devraient reprendre ce jeudi. D'autant que l'ancien joueur n'a pas caché son envie de rejoindre le FC Barcelone : « Maintenant, les deux clubs doivent négocier, vous connaissez ma position. Je suis très excité de rentrer chez moi, espérons que cela se produise. C'est de revenir au Barça, de revenir chez moi, c'est excitant bien sûr »..

« Je ne sais pas »