Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message fort pour la succession de Mbappé !

Publié le 5 novembre 2021 à 21h45 par La rédaction

Craignant que Kylian Mbappé ne quitte le club à la fin de son contrat, le PSG s'intéresserait à quelques noms, dont celui de Dusan Vlahovic. Néanmoins, pour l'entraîneur de la Fiorentina, ces rumeurs ne sont pas crédibles.

L’été dernier, le PSG a pris un gros risque en décidant de conserver Kylian Mbappé malgré son contrat qui arrive à son terme en juin prochain. La direction parisienne aurait toujours l’espoir de voir l’international tricolore prolonger en cours de saison. Néanmoins, afin de ne pas être pris au dépourvu, le club de la capitale s’intéresserait à quelques joueurs pour assurer la succession de Kylian Mbappé en cas de départ de ce dernier l’été prochain. Si les priorités resteraient Erling Haaland et Robert Lewandowski comme le10sport.com vous le révélait en août dernier, Dusan Vlahovic verrait également son nom être inscrit sur les tablettes du PSG. Le Serbe se serait fait remarquer sur le marché des transferts grâce à ses performances (8 buts en 11 matchs toutes compétitions confondues cette saison) et serait donc courtisé par plusieurs grands clubs européens. Mais ces rumeurs ne seraient pas fiables selon l’entraîneur de la Fiorentina.

Des rumeurs qui «ne sont pas très crédibles» d’après Vincenzo Italiano