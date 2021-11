Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino va devoir prendre une grand décision !

Publié le 7 novembre 2021 à 2h00 par A.M.

Bien que l'alternance prônée par Mauricio Pochettino entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma semble porter ses fruits, l'entraîneur du PSG pourrait être contraint de trancher.

Cet été, le PSG a décidé de sauter sur l'occasion qui s'est présentée avec Gianluigi Donnarumma dont le contrat à l'AC Milan prenait fin. Pour le moment, il est en concurrence avec Keylor Navas et se partage le temps de jeu dans les buts du PSG. Mais Mauricio Pochettino a conscience qu'il devra probablement faire un choix à un moment donné. « Peut-être qu’à un moment il faudra prendre une décision, mais pour l’instant ça se passe bien », confiait-il en conférence de presse.

Pochettino contraint de trancher entre Navas et Donnarumma