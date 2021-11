Foot - PSG

PSG - Malaise : Le nouveau message de Mauro Icardi à Wanda Nara !

Publié le 6 novembre 2021 à 18h45 par H.G.

Alors qu’ils se seraient de nouveau séparés selon la presse argentine, Mauro Icardi a adressé un message sur Instagram à Wanda Nara ce samedi après-midi.

Il y a quelques jours, Wanda Nara officialisait sur les réseaux sociaux sa réconciliation avec Mauro Icardi après une crise de quelques jours dans leur couple. Seulement voilà, cette paix n’aurait été que de courte durée selon la presse argentine. En effet, le couple se serait de nouveau séparé après que la célèbre mannequin et femme d’affaires ait découvert que son mari avait payé des billets d’avion à une actrice argentine pour qu’elle le rejoigne à Paris.

«Habitues-toi à gagner tranquillement et laisse le monde penser que tu perds»