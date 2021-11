Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce message ahurissant de Luis Enrique sur Sergio Ramos !

Publié le 6 novembre 2021 à 12h45 par H.G.

Alors que Sergio Ramos n’est toujours pas en mesure de reprendre la compétition, Luis Enrique a ironisé sur la situation du défenseur espagnol en réglant quelque peu ses comptes avec les journalistes espagnols.

Sergio Ramos vous peut-être enfin le bout du tunnel. En effet, à l’occasion de son point médical ce vendredi, le PSG a annoncé que l’international espagnol devrait reprendre l’entraînement collectif la semaine prochaine, et ce alors qu’il n’a toujours pas disputé la moindre rencontre avec le club de la capitale depuis son arrivée en juillet. S’il reste à voir si ce délai sera bien respecté, c’est sans aucune surprise que Sergio Ramos n’a pas été convoqué par Luis Enrique avec l’Espagne pour la trêve internationale qui débutera ce lundi.

« Un peu de jambon et du cidre asturien me suffisent »