Foot - PSG

PSG - Polémique : Thomas Tuchel se fait dézinguer après son gros coup de gueule !

Publié le 6 novembre 2021 à 5h00 par T.M.

Récemment, Thomas Tuchel avait quelques peu réglé ses comptes avec le PSG. Des propos qui n’ont pas été appréciés par Alain Roche.

Sur le banc du PSG, Thomas Tuchel a connu des hauts, mais aussi des bas. A certains moments, cela a été compliqué pour l’Allemand, qui a notamment rencontré certaines difficultés avec sa direction. D’ailleurs, à ce propos Tuchel n’avait pas hésité à lâcher ses vérités récemment, avouant : « Le PSG et Chelsea ? Ce sont deux équipes qui sont à la fin opposée en termes de style et d’organisation. A Paris, je travaillais plus en tant que ministre du sport qu'en tant qu'entraîneur, gérant aussi la famille et les amis des stars. A Chelsea, en revanche, je peux travailler plus sereinement ».

« Il aurait pu se passer de ces déclarations »