PSG - Malaise : Des premières tensions entre Lionel Messi et Leonardo ?

Publié le 5 novembre 2021 à 9h45 par D.M.

Malgré une gêne musculaire, Lionel Messi a été sélectionné pour disputer les prochains matchs de l'Argentine. Inquiet, le PSG se serait bien passé de cette sélection.

Arrivé cet été, Lionel Messi n’était pas sur la pelouse du Parc des princes ce mercredi pour affronter le RB Leipzig. Le joueur argentin souffre d’une « gêne aux ischios-jambiers à gauche et une douleur au genou dans les suites d’une contusion » et devrait manquer le prochain match de championnat face aux Girondins de Bordeaux. Le PSG a autorisé Messi à se rendre dans une clinique de Madrid pour se soigner, mais aussi à se rendre en Argentine pour disputer les prochaines rencontres de sa sélection. Pourtant, Leonardo avait laissé entendre que les nombreux aller-retours entre la France et l’Amérique du Sud avaient des conséquences sur son physique : « C'est un peu compliqué. Il est arrivé et il a passé ses deux premiers mois davantage en sélection qu’à Paris avec ces histoires de trêve internationale, avec trois matches à chaque fois. Quand tu voyages autant, c’est logique qu’il y ait une gêne musculaire ».

Le PSG aurait voulu garder Messi