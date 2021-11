Foot - PSG

PSG - Malaise : Lionel Messi prend une décision qui va faire polémique !

Publié le 7 novembre 2021 à 9h15 par B.C.

Forfait face à Bordeaux (3-2) ce samedi en raison d’un problème physique, Lionel Messi souhaiterait disputer les deux prochaines rencontres de l’Argentine face à l’Uruguay et le Brésil.

Ce samedi, un joueur majeur manquait à l’appel sur la pelouse de Bordeaux (3-2). En effet, Lionel Messi n’a pas fait le déplacement avec le PSG en raison de douleurs au genou et d’une gêne aux ischio-jambiers. Pour autant, l’Argentin ne va pas profiter de la trêve internationale pour se reposer puisque Lionel Scaloni a fait appel à lui pour les prochaines rencontres de l’ Albiceleste face à l’Uruguay (13/11) et au Brésil (17/11). De quoi faire jaser au PSG. D’après RMC , le club de la capitale estime en interne que Lionel Messi pourrait être opérationnel pour affronter Neymar et ses coéquipiers, tandis que sa présence contre l’Uruguay reste incertaine. Mais de son côté, le sextuple Ballon d’Or serait déterminé à disputer ces deux matches.

Messi veut jouer les deux matches de l’Argentine