Foot - PSG

PSG - Malaise : Messi, Mbappé… Et si Neymar était injustement critiqué ?

Publié le 6 novembre 2021 à 17h30 par H.G.

Alors qu’il a été vivement critiqué au cours des dernières semaines, Neymar apparaît en réalité comme le seul membre de la MNM à réellement répondre aux attentes dernièrement.

Comme à son habitude depuis qu’il a commencé sa carrière, Neymar a du faire face à de nombreuses critiques en ce début de saison. Hygiène de vie, implication dans le football à la suite de son interview à DAZN au cours de laquelle il parlait d’une éventuelle retraite internationale après la Coupe du monde 2022… tout y est passé dans ces premières semaines d’automne. Le joueur de 29 ans n’a néanmoins pas réagi à tout cela et a préféré se concentré sur son football et sa remise en forme. Et cela est justement en train de payer si on regarde les derniers matchs du PSG…

Mauricio Pochettino est ravi du rendement de Neymar