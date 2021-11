Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Chine, Ravichak... Caïazzo et Romeyer ont une énorme crainte pour la vente !

Publié le 6 novembre 2021 à 13h15 par A.M.

Alors que le Prince du Cambodge est toujours bien décidé à racheter l'ASSE, les fonds chinois qui l'accompagnent susciteraient de gros doute en interne.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Norodom Ravichak est toujours bien décidé à racheter l'ASSE. Malgré certains rumeurs annonçant son retrait, le Prince du Cambodge n'a pas l'intention de lâcher l'affaire et fera tout son possible pour succéder à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Bien qu'il soit plus discret médiatiquement, cela ne signifie pas qu'il est moins actif en coulisses. Repris de volée par KPMG, le Prince du Cambodge a décidé de ne plus parler dans les médias. Mais son projet est toujours en cours.

Des doutes sur les fonds chinois de Ravichak ?