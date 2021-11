Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vente, supporters... Romeyer pourrait plomber un gros projet !

Publié le 6 novembre 2021 à 12h15 par A.M.

Alors qu'Olivier Markarian fait partie des candidats au rachat de l'ASSE, ce projet ne semble pas faire l'unanimité, notamment à cause du fait que Roland Romeyer pourrait bien conserver un poste dans la direction stéphanoise.

La vente de l'ASSE s'accélère enfin ! Durant le mois de septembre, Roland Romeyer affichait d'ailleurs sa volonté de boucler prochainement ce dossier. « À un moment ou un autre on va bien finir par y arriver c'est obligé. Moi je souhaiterais que cela se fasse avant la fin de l'année civile. Si l'on trouve le bon candidat, qui répond à nos critères, le changement cela ne pourra normalement qu'être bénéfique pour le club », confiait le président du Directoire de l'ASSE. Et alors que cela semblait mal engagé, L'Equipe révélait ces derniers jours que KPMG, cabinet d'audit mandaté par les Verts, avait fixé une date butoir.

Les supporters s'inquiètent de la continuité du projet de Markarian