Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le Prince du Cambodge fait le forcing pour racheter le club !

Publié le 6 novembre 2021 à 11h15 par A.M.

Comme le10sport.com vous l'avait révélé en exclusivité, Norodom Ravichak est toujours très actif pour le rachat de l'ASSE. Le Prince du Cambodge n'a pas l'intention de lâcher l'affaire.

Après de longues semaines d'incertitude, la vente de l'AS Saint-Etienne semble enfin s'accélérer. Et pour cause, L'Equipe révélait ces derniers jours que KPMG, cabinet d'audit mandaté par l'ASSE pour éplucher les candidatures, avait fixé une date butoir aux investisseurs intéressés qui ont désormais jusqu'au début de semaine prochaine pour transmettre leur offre. Et parmi eux, Norodom Ravichak est toujours dans le coup, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité.

Norodom Ravichak ne lâche rien