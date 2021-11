Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Coup de tonnerre pour ce projet à 100M€ !

Publié le 3 novembre 2021 à 11h15 par A.M.

Bien qu'il soit toujours en course pour racheter l'ASSE, Norodom Ravichak n'aurait pas une capacité d'investissement de 100M€ comme régulièrement annoncé.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Norodom Ravichak est toujours en course pour le rachat de l'ASSE contrairement à ce qui avait été annoncé auparavant. Le Prince du Cambodge semble même être le mieux placé à l'heure actuelle pour prendre la succession de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Sa discrétion des derniers jours n'est donc pas synonyme d'un retrait des négociations. Bien au contraire, le prince cambodgien semble avoir reçu le message des actuels propriétaires de l'ASSE.

Les moyens du Prince du Cambodge très loin des 100M€ ?