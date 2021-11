Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Emery pourrait rendre un grand service à Leonardo !

Publié le 3 novembre 2021 à 10h15 par A.M.

Annoncé comme étant le favori à la succession de Steve Bruce à Newcastle, Unai Emery pourrait piocher du côté du PSG pour lancer son projet.

Racheté par le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite, Newcastle est entré dans une nouvelle ère. Cependant, pour le moment, la révolution n'a pas encore démarré. Les Magpies sont toujours relégables en Premier League et n'ont pas encore déniché le successeur de Steve Bruce pour prendre en mains l'équipe. Ces dernières heures, la presse anglaise assure toutefois qu'Unai Emery est le favori pour récupérer le banc de Newcastle. Et le technicien espagnol aurait déjà quelques idées.

Draxler dans les plans d'Emery à Newcastle ?