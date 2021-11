Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette énorme révélation sur le projet du Prince du Cambodge !

Publié le 3 novembre 2021 à 10h10 par A.M.

Bien qu'il soit plus discret ces dernières semaines, Norodom Ravichak n'a absolument pas renoncé à son projet de rachat de l'ASSE.

« À un moment ou un autre on va bien finir par y arriver c'est obligé. Moi je souhaiterais que cela se fasse avant la fin de l'année civile. Si l'on trouve le bon candidat, qui répond à nos critères, le changement cela ne pourra normalement qu'être bénéfique pour le club . » Roland Romeyer l'assurait récemment, l'objectif de la direction stéphanoise est de vendre l'ASSE d'ici la fin de l'année civile. Mais plus le temps, plus ce projet semble compromis, notamment à cause de la situation sportive des Verts, derniers de Ligue 1. Malgré tout, Norodom Ravichak n'a pas du tout renoncé au rachat de l'ASSE.

Norodom Ravichak n'a pas renoncé