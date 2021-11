Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Enorme coup de froid pour la vente du club !

Publié le 3 novembre 2021 à 9h10 par A.M. mis à jour le 3 novembre 2021 à 9h11

Malgré la volonté affichée par Roland Romeyer de rapidement céder l'ASSE, la priorité des dirigeants des Verts est désormais de sauver le club avent d'envisager une vente.

Durant le mois de septembre, Roland Romeyer se montrait assez clair concernant sa volonté dans le dossier de la vente de l'ASSE. « À un moment ou un autre on va bien finir par y arriver c'est obligé. Moi je souhaiterais que cela se fasse avant la fin de l'année civile. Si l'on trouve le bon candidat, qui répond à nos critères, le changement cela ne pourra normalement qu'être bénéfique pour le club », assurait-il, lors de sa dernière sortie publique à ce sujet. Mais la situation a désormais bien évolué, et il semble que la priorité de l'ASSE soit désormais bien différente.

Le maintien, la nouvelle priorité