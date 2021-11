Foot - Mercato - Newcastle

Mercato : Emery lâche ses vérités sur Newcastle !

Publié le 3 novembre 2021 à 8h25 par La rédaction mis à jour le 3 novembre 2021 à 8h26

Annoncé comme le favori pour s'installer sur le banc de Newcastle, Unai Emery a évoqué l'intérêt des Magpies.