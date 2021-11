Foot - Mercato - Newcastle

Mercato : Newcastle va lâcher 6M€ pour... Emery !

Publié le 2 novembre 2021 à 15h52 par La rédaction

Toujours en quête du successeur de Steve Bruce, Newcastle aurait fait d'Unai Emery sa priorité et pourrait même lâcher 6M€ pour attirer l'ancien entraîneur du PSG.