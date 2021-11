Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta veut frapper fort après l’arrivée de Xavi !

Publié le 6 novembre 2021 à 10h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone a officialisé la venue de Xavi dans la nuit de ce samedi, le club catalan voudrait maintenant s’activer dans l’optique de renforcer son effectif.

C’est désormais officiel depuis ce samedi, Xavi est le nouvel entraineur du FC Barcelone. L’ancien milieu de terrain du club catalan est désormais lié au Barça jusqu’au 30 juin 2024, et il n’a pas caché avoir de grosses ambitions avec les Blaugrana au moment de prononcer ses premiers mots en tant que technicien de l’écurie barcelonaise. « Nous sommes le Barça, nous sommes dans le meilleur club du monde. Et le meilleur club du monde doit gagner, vous ne pouvez pas faire match nul ou perdre. Par conséquent, exigence maximale. Nous allons essayer de rendre les joueurs fiers et heureux. Nous devrons travailler dur et avec les objectifs clairs d'essayer de gagner. Je suis très positif et je vais devoir beaucoup travailler pour que les choses s’arrangent », a confié Xavi.

Trois recrues cet hiver au FC Barcelone ?