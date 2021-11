Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi fait une première grosse annonce après son retour !

Publié le 6 novembre 2021 à 8h30 par La rédaction

Après de longues négociations avec Al-Sadd, le FC Barcelone a finalement officialisé l'arrivée de Xavi sur le banc catalan. Et pour sa première sortie en tant que nouvel entraîneur du Barça, l'Espagnol a affiché un objectif très clair : refaire du club culé la meilleure équipe du monde.

Ce vendredi soir, après de multiples retournements de situation, le FC Barcelone a officialisé l’arrivée de Xavi sur le banc catalan sur son compte Twitter . L’ancien milieu de terrain mythique du club culé revient pour prendre la succession de Ronald Koeman, licencié après une défaite contre le Rayo Vallecano (1-0). Une grande tâche attend désormais Xavi, puisqu’il a pour objectif de relever un FC Barcelone qui traverse une période difficile, tant sportivement qu’économiquement. Et pour sa première sortie en tant que nouvel entraîneur du Barça , Xavi a affiché une très grande ambition.

«Au final, nous sommes le Barça, nous sommes dans le meilleur club du monde»