Mercato - Officiel : Xavi débarque au Barça !

Foot - Mercato - Barcelone

Par le biais d'un communiqué, le FC Barcelone a officialisé la nomination de Xavi sur son banc. L'Espagnol va remplacer Ronald Koeman.

Cette fois-ci c'est sûr, Xavi sera le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Vendredi, Al-Sadd avait déjà annoncé un accord avec le Barça, démenti dans la foulée par les Catalans par le biais de plusieurs médias. Mais dans la nuit, le club blaugrana a finalement annoncé avoir trouvé un terrain d'entente avec Al-Sadd pour l'arrivée du technicien espagnol. « Le FC Barcelone a conclu un accord avec Xavi Hernández pour qu'il devienne l'entraîneur de l'équipe première pour le reste de la saison en cours et deux saisons supplémentaires. Xavi Hernández, un produit de l'équipe de jeunes du Barça, a quitté son club actuel, Al-Sadd, du Qatar, après des discussions tenues ces derniers jours avec les propriétaires du club », explique le Barça dans son communiqué. Six ans après son départ en tant que joueur, Xavi revient donc au FC Barcelone dans la peau de l'entraîneur.

Xavi Hernández returns home 6 years after his goodbye from Camp Nou