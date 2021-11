Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta est face à une concurrence XXL pour ce crack de Guardiola !

Publié le 6 novembre 2021 à 7h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone a été annoncé sur les traces de James McAtee, le club catalan serait loin d’être le seul à être tombé sous le charme du milieu anglais.

Ambitionnant de se renforcer dans de nombreux secteurs de jeu, le FC Barcelone aurait fait de la reconstruction de son milieu de terrain l’une de ses priorités. Et c’est dans cette optique que le club catalan aurait coché le nom de James McAtee si l’on en croit les informations dévoilées par le Daily Mail ce vendredi. En fin de contrat le 30 juin 2023, le gaucher anglais âgé de 19 ans aurait tapé dans l’oeil du Barça. Seulement voilà, les Blaugrana seraient très loins d’être les seuls à être sous le charme de celui qui est considéré par certains observateurs comme le nouveau Phil Foden…

De nombreux clubs ciblent James McAtee !