Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énième bras de fer se profile entre le Real Madrid et le PSG !

Publié le 6 novembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que les dossiers Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland et Paul Pogba verraient le PSG et le Real Madrid se frotter l’un à l’autre en coulisse, l’opération Antonio Rüdiger serait le nouveau champ de batailles des géants français et espagnol.

Au même titre qu’avec le FC Barcelone, le PSG s’est frotté à plusieurs reprises au Real Madrid ces derniers temps sur le marché des transferts pour de gros dossiers ou talents du football de demain. Ce serait d’ailleurs actuellement doublement le cas pour Erling Braut Haaland, courtisés à la fois par la Casa Blanca et le PSG lorsque les deux clubs se battraient séparément pour s’attacher les services de Kylian Mbappé pour le Real et pour prolonger son contrat du côté du Paris Saint-Germain. Et un tout autre dossier inciterait les deux grands noms du football européen à se mesurer à l’autre.

Le Real Madrid déclare la guerre au PSG pour Rüdiger !