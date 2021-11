Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le retour de Xavi est totalement validé au Barça !

Publié le 6 novembre 2021 à 5h30 par Th.B.

Par l’intermédiaire du communiqué d’Al-Sadd, Xavi Hernandez est devenu le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Et ce retour fait déjà des heureux en les personnes de Luis Enrique et de Sergi Barjuan.

Ce vendredi matin, Al-Sadd a officialisé l’accord avec le FC Barcelone en ce qui concerne le départ de Xavi Hernandez après que le Barça se soit résolu à payer la clause libératoire présente dans le contrat du technicien espagnol avec le club qatari. Jusqu’en juin 2024, Xavi sera donc l’entraîneur du FC Barcelone, où il a effectué la plus grande partie de sa carrière de joueur avant de finir à Al-Sadd. Ancien entraîneur de Xavi au Barça et icône du club catalan, Luis Enrique s’est montré satisfait du retour de son compatriote au sein du club culé. « J'espère que ça se passera très bien pour lui et qu'il pourra réaliser beaucoup de choses avec le Barça. Il a un grand défi à relever au niveau de Barcelone. Je lui souhaite le meilleur, comme je le souhaite au reste de ses collègues ». a déclaré Luis Enrique lors d’un point presse ces dernières heures. Intérimaire nommé la semaine dernière le temps que le successeur de Ronald Koeman soit trouvé par le FC Barcelone, Sergi Barjuan a lui aussi eu un mot à dire sur cette nouvelle.

Luis Enrique et Sergi Barjuan s’enflamment pour le retour de Xavi !