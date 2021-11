Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’engage dans une énorme bataille !

Publié le 6 novembre 2021 à 4h00 par T.M.

Alors que le PSG penserait à Karim Adeyemi, la guerre sera terrible pour recruter le joueur du RB Salzbourg.

De jour en jour, le départ de Kylian Mbappé semble se préciser. Dans sa dernière année de contrat avec le PSG, le Français pourrait filer libre à la fin de la saison. Une grosse perte pour le club de la capitale que Leonardo devra atténuer. La succession de Mbappé sera alors l’un des gros dossiers au PSG et les rumeurs commencent déjà à se multiplier. Ces derniers jours, c’est ainsi la piste menant à Karim Adeyemi, joyau du RB Salzbourg, qui a fait énormément parler. Intéressé par l’international allemand, Leonardo pourrait mettre les bouchées doubles afin de rafler la mise. Mais d’autres en feraient de même…

Ça s’active pour Adeyemi !