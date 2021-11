Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rendez-vous au sommet pour la succession de Mbappé !

Publié le 4 novembre 2021 à 19h15 par B.C.

Alors que le PSG se prépare à perdre Kylian Mbappé, Karim Adeyemi serait dans le collimateur du club parisien pour lui succéder. Cependant, la concurrence s’annonce importante dans ce dossier, et le Real Madrid est également intéressé.

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé se dirige vers un départ libre du PSG, obligeant Leonardo et le reste de la direction à se pencher sur sa succession. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Robert Lewandowski (Bayern Munich) sont notamment visés pour sa succession, mais le PSG pourrait également décider de miser sur Karim Adeyemi. L’attaquant de 19 ans brille sous le maillot du RB Salzbourg et suscite de grosses convoitises sur le marché des transferts. L’agent d’Adeyemi multiplie ainsi les prises de contact avec les clubs, et le Real Madrid pourrait en profiter.

Le clan Adeyemi a également rencontré le Real Madrid