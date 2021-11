Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé vers un changement de cap pour son avenir ?

Publié le 4 novembre 2021 à 22h45 par T.M.

Certaines révélations du Parisien dans son édition du jour tendent à indiquer que le plan du PSG pour convaincre Mbappe de prolonger pourrait être en train de fonctionner. Analyse.

Dans son édition de mercredi, le quotidien le Parisien fait le point sur la situation de Kylian Mbappe, indiquant que le joueur est très heureux à Paris aujourd’hui, et que son comportement et son implication en témoignent. Au sein du vestiaire, le joueur serait également très à l’aise selon le média, et il serait enchanté d’évoluer aux côtés de Lionel Messi. Tout cela se traduit d’ailleurs sur le terrain, où l’attaquant enchaîne les prestations très solides.

Question de temps…

Tout cela ne fait que confirmer que le plan du PSG visant à inverser la donne et convaincre Mbappe de prolonger est en train de fonctionner, en faisant comprendre à l’attaquant français grâce au plaisir pris sur le terrain avec Messi et Neymar, ainsi qu’avec les résultats sportifs, que son intérêt est de rester à Paris et que c’est au Parc des Princes qu’il trouvera le meilleur contexte pour remporter des trophées collectifs et individuels. Reste à savoir si le PSG disposera encore d’assez de temps pour vraiment inverser la donne, sachant que le Real cherchera à caler un accord contractuel avec Mbappe dès le 1er janvier, comme le règlement l’y autorise.