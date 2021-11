Foot - PSG

PSG - Malaise : L'énorme punchline de Daniel Riolo sur Kylian Mbappé !

Publié le 4 novembre 2021 à 16h15 par D.M.

Daniel Riolo s'est prononcé sur la prestation de Kylian Mbappé lors de la rencontre face au RB Leipzig ce mercredi en Ligue des champions. Et le chroniqueur n'a pas épargné l'international français.

Le PSG a longtemps cru pouvoir tenir le score et empocher les trois points face au RB Leipzig ce mercredi. Mais le club allemand est parvenu à arracher le match nul grâce à un penalty obtenu en toute fin de rencontre (2-2). Pourtant, les hommes de Mauricio Pochettino ont eu l'occasion de creuser l'écart en seconde période. Titularisé, Kylian Mbappé s'est crée plusieurs occasions mais n'a pas réussi à trouver le chemin des filets. Après le match, Daniel Riolo n'a pas épargné l'international français.

Daniel Riolo se paie Kylian Mbappé