PSG - Malaise : Pierre Ménès attend avec impatience Sergio Ramos !

Publié le 4 novembre 2021 à 12h15 par A.M.

Alors que Presnel Kimpembe a livré une prestation inquiétante contre le RB Leipzig (2-2), Pierre Ménès espère que Sergio Ramos va rapidement reprendre la compétition.

Loin d'être irréprochable depuis le début de saison, Presnel Kimpembe a une nouvelle fois déçu mercredi soir contre le RB Leipzig (2-2). L'international français a concédé un penalty largement évitable dans les arrêts de jeu qui a permis aux Allemands d'égaliser. Une situation qui relance l'attente concernant les grands débuts de Sergio Ramos, qui n'a toujours pas disputé la moindre minute avec le PSG. Pierre Ménès a hâte que l'Espagnol fasse son retour.

«On se languit que Ramos revienne peut-être un jour»