PSG - Malaise : Kimpembe répond aux critiques !

Publié le 19 octobre 2021 à 9h10 par H.G.

Alors que plusieurs observateurs notent que Presnel Kimpembe n’est pas au meilleur de sa forme en ce début de saison, le défenseur du PSG a tenu à mettre les choses au clair.

Depuis le début de saison, Presnel Kimpembe est critiqué par une partie des observateurs du PSG. Ces derniers estiment effectivement que l’international français n’évolue pas à son meilleur niveau, lui qui a été gêné par des soucis à une cheville, en plus d’avoir eu quelques soucis d’ordre privé. Ainsi, le défenseur issu du centre de formation du PSG est apparu emprunté physiquement à plusieurs reprises en ce début de saison. Mais interrogé sur la question ce lundi en marge de la rencontre de Ligue des champions contre le RB Leipzig, Presnel Kimpembe a assuré être en forme, malgré une certaine fatigue provoquée par l’enchainement des matchs.

« Si je suis sur le terrain, c'est que je suis apte »