PSG - Malaise : Mauricio Pochettino a tranché pour Mauro Icardi !

Publié le 18 octobre 2021 à 20h45 par H.G.

Alors que Mauro Icardi traverse actuellement une période pour le moins délicate dans sa vie conjugale, Mauricio Pochettino a tranché quant à sa présence contre le RB Leipzig ce mardi soir.

Depuis deux jours, Mauro Icardi n’est plus présent à l’entrainement avec le PSG. Et pour cause, sa compagne depuis sept ans, Wanda Nara, a annoncé sa rupture avec l’attaquant argentin en raison d’un prétendu adultère, ou du moins de messages privés avec une actrice et chanteuse argentine. Abattu par le départ de Paris de celle qu’il aime, l’ancien buteur de l’Inter a décidé de se rendre à Milan pour tenter de la récupérer, et il a donc manqué l'entrainement.

Mauro Icardi dans le groupe pour le RB Leipzig !