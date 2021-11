Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi avait reçu un très gros message de Laporta !

Publié le 6 novembre 2021 à 3h45 par T.M.

Xavi est donc le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Et l’Espagnol savait très bien que son heure allait arriver tôt ou tard.

Partie au Qatar pour négocier avec Al Sadd, la délégation du FC Barcelone va bel et bien revenir avec Xavi dans ses valises. En effet, les deux clubs ont fini par trouver un accord pour l’entraîneur espagnol. Ce vendredi, l’officialisation est tombée et Xavi va ainsi venir remplacer Ronald Koeman sur le banc du Barça. Après avoir brillé au Camp Nou en tant que joueur, le Barcelonais va désormais tenté d’en faire de même en tant qu’entraîneur. C’est ainsi un rêve qui se réalise pour le principal intéressé, qui savait très bien qu’il était le mieux placé pour remplacer Koeman.

« Si Ronald ne continue pas… »