Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les exigences colossales de Xavi pour son arrivée au Barça !

Publié le 5 novembre 2021 à 11h30 par La rédaction

Suite au départ de Ronald Koeman, Xavi serait fortement pressenti comme le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Le technicien espagnol aurait d'ailleurs fait quelques demandes auprès du club catalan pour parfaire son retour en Catalogne.

À la suite d’un mauvais résultat en s’inclinant contre le Rayo Vallecano il y a quelques jours, le FC Barcelone a pris la décision de licencier Ronald Koeman. Après avoir nommé Sergi Barjuan en tant qu’entraîneur intérimaire, Joan Laporta se serait mis en quête d’un nouveau technicien pour le club catalan. Et le président du Barça aurait jeté son dévolu sur Xavi. Depuis plusieurs jours, les négociations battraient leur plein entre le FC Barcelone et Al-Sadd, club où officie l'entraîneur espagnol actuellement. Si tout serait très proche d’être bouclé dans le dossier, Xavi aurait quelques demandes à faire auprès des Blaugrana afin de parfaire son arrivée.

En plus de la sienne, Xavi veut huit nouvelles arrivées

Comme l’explique SPORT , Xavi souhaiterait voir une restructuration des services médicaux du FC Barcelone. Le technicien espagnol serait inquiet quant à l’infirmerie du club catalan. Une inquiétude également partagée par la direction blaugrana . De ce fait, Mateu Alemany, directeur sportif du Barça , aurait laissé carte blanche à Xavi sur ce sujet. L'ancien milieu de terrain souhaiterait donc que Ricard Pruna fasse son retour au sein du club culé, lui qui a déjà exercé sa profession pendant 25 ans au FC Barcelone. Mais ce ne serait pas la seule demande de Xavi. En effet, toujours selon SPORT , l'ex-international de la Roja aimerait que son staff technique à Al-Sadd soit également transféré à Barcelone. Le champion du monde 2010 voudrait continuer à travailler avec ses adjoints Oscar Hernandez et Sergio Alegre, au même titre que son préparateur physique Ivan Torres, son kiné Carlos Nogueira et ses recruteurs David Prats, Toni Lobo et Sergio Garcia. Xavi voudrait que ces sept membres le rejoignent en Catalogne en cas de retour au FC Barcelone. Et ce ne serait pas tout.

Un nouvel ailier dans le viseur ?