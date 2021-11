Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle réunion décisive pour l’avenir de Xavi ?

Publié le 5 novembre 2021 à 9h30 par La rédaction

À la recherche d'un nouvel entraîneur, le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur Xavi. Les négociations battraient leur plein entre le Barça et Al-Sadd. Une nouvelle réunion serait d'ailleurs à prévoir dans le dossier en cas de départ confirmé pour l'Espagnol.

Le FC Barcelone s’est mis en quête d’un nouvel entraîneur depuis le licenciement de Ronald Koeman il y a quelques jours. Joan Laporta aurait multiplié les pistes, mais la prioritaire semblerait être celle menant à Xavi. Les négociations battraient leur plein entre les Blaugrana et Al-Sadd, club où officie l’Espagnol actuellement. Ce mercredi, le FC Barcelone, représenté par Rafa Yuste (vice-président) et Mateu Alemany (directeur sportif), aurait fait le déplacement jusqu’au Qatar pour discuter de l’avenir de Xavi. Et si tout se passe pour le mieux pour le club culé, une nouvelle réunion serait à prévoir.

Les représentants de Xavi et les dirigeants d’Al-Sadd vont se revoir