Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le club de Xavi pique une énorme colère contre Laporta !

Publié le 5 novembre 2021 à 10h30 par D.M.

Les dirigeants d'Al-Sadd ont été furieux d'apprendre que Joan Laporta ne serait pas du voyage au Qatar. Xavi aurait même dû s'entretenir avec ses responsables pour tenter d'apaiser les tensions.

Le successeur de Ronald Koeman devrait être annoncé ce vendredi selon les informations de la presse espagnole. Et l’heureux élu devrait être Xavi, en poste à Al-Sadd, mais qui devrait rompre son contrat dans les prochaines heures. Une délégation du FC Barcelone est présente au Qatar depuis jeudi pour négocier avec le club du technicien espagnol et un accord total pourrait être trouvé dans les prochaines heures. Toutefois, des tensions sont récemment apparues dans ce dossier Xavi en raison notamment de Joan Laporta.

Al-Sadd furieux contre Laporta