Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces révélations fracassantes sur le feuilleton Xavi !

Publié le 4 novembre 2021 à 18h30 par Amadou Diawara

Pour remplacer Ronald Koeman, le Barça voudrait à tout prix s'offrir les services de Xavi. Pour mettre toutes les chances de son côté, Joan Laporta a envoyé Rafa Yuste et Mateu Alemany au Qatar pour qu'ils négocient avec la direction d'Al-Sadd. Toutefois, le président du FC Barcelone pourrait regretter de ne pas avoir, lui aussi, fait le déplacement. Désormais contraint de mettre la main à la poche pour rapatrier Xavi, Joan Laporta devrait toutefois obtenir gain de cause dans les prochains jours.

Alors qu'il est passé totalement à côté de son début de saison avec le FC Barcelone, Ronald Koeman a été remercié après la défaite contre le Rayo Vallecano. Pour pallier le départ de son technicien néerlandais, Joan Laporta souhaiterait rapatrier Xavi. Et alors que le technicien espagnol est encore sous contrat avec Al-Sadd, le président du Barça a envoyé Mateu Alemany et Rafa Yuste au Qatar pour qu'ils trouvent un terrain d'entente avec le club qatari. Sachant que Xavi disposerait d'une clause libératoire, les hautes sphères d'Al-Sadd auraient été prêtes à ne pas la facturer, mais l'absence de Joan Laporta à Doha les auraient fait changer d'avis.

«Le Barça devra payer la clause libératoire, qui est d'environ 10M€»

Lors d'un entretien accordé à Cuatro , le journaliste Mohammed Alkaabi a expliqué que les patrons d'Al-Sadd avaient très mal pris le fait que Joan Laporta ne soit pas venu négocier avec eux à Doha. « Mes amis (faisant référence aux cheikhs d'Al-Sadd) voulaient que (Joan) Laporta soit ici pour le recevoir et discuter du cas XAVI. Cela aurait été une option importante pour renoncer à la clause. Maintenant, je vois que c'est plus compliqué. Je pense que le Barça devra payer la clause libératoire, qui, selon mes informations, est d'environ dix millions d'euros. La première réunion, le dîner, a permis de sauver un peu la situation. Mais le fait que le président du Barça ne soit pas venu n'est pas la meilleure réponse du club. Je pense qu'au final, si le club catalan met de l'argent, cela peut se faire, car le cheikh veut aider Xavi et le Barça. Il est prêt à pardonner certaines choses, mais pas tout », a-t-il précisé avant d'en rajouter une couche sur ce dossier.

«Le cheikh est prêt à pardonner certaines choses, mais pas tout»