Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grande décision va être prise pour Xavi !

Publié le 5 novembre 2021 à 9h00 par La rédaction

Après s'être séparé de Ronald Koeman, le FC Barcelone s'est mis à la recherche d'un nouvel entraîneur et ce serait Xavi qui serait dans le viseur. Depuis plusieurs jours, le club catalan négocie avec Al-Sadd. La balle serait d'ailleurs dans le camp de la formation qatari qui va devoir trancher pour l'avenir de l'Espagnol.

Il y a quelques jours, à la sortie de la défaite contre le Rayo Vallecano, le FC Barcelone a pris la décision de se séparer de Ronald Koeman. Désormais, le club catalan serait à la recherche d’un nouvel entraîneur. Et le Barça aurait jeté son dévolu sur Xavi pour la succession du technicien néerlandais. Depuis plusieurs jours, les négociations battraient leur plein entre Al-Sadd et la formation blaugrana . Rafa Yuste, vice-président du FC Barcelone, et Mateu Alemany, directeur sportif, auraient d’ailleurs fait le déplacement au Qatar pour discuter de l’avenir de Xavi. Le principal intéressé, lui, se serait entretenu avec le président d’Al-Sadd et aurait reçu une réponse favorable quant à son départ. La balle serait désormais dans le camp du club qatari et ils devront faire un choix.

Trois options disponibles pour l’avenir de Xavi