Mercato - Barcelone : Joan Laporta a déjà ses priorités après Xavi !

Publié le 4 novembre 2021 à 22h30 par T.M.

Actuellement, le FC Barcelone tente de régler les derniers détails de l’arrivée de Xavi. Et une fois ce dossier réglé, Joan Laporta aura encore du travail.

En envoyant une délégation au Qatar, le FC Barcelone est parti négocier avec Al Sadd pour enfin régler l’arrivée de Xavi. Afin de remplacer Ronald Koeman, le Barça table donc sur le retour de l’ancienne gloire du Camp Nou. Le club catalan arrivera-t-il à ses fins ? Comme expliqué par Fabrizio Romano, les Barcelonais estimeraient que cela n’est désormais plus qu’une question de temps avant de voir Xavi revenir à Barcelone.

Place aux prolongations !

En confiance, le FC Barcelone pourrait donc régler l’opération d’ici peu. Cela sera alors un soulagement pour Joan Laporta, mais le président blaugrana a encore du temps sur la planche et c’est l’opération prolongation qui repartira de plus belle en Catalogne. Dernièrement, Ansu Fati ou encore Pedri ont paraphé un nouveau contrat et d’autres pourraient en faire de même. Le Barça ferait en tout cas des prolongations d’Ousmane Dembélé et de Gavi ses priorités pour les prochaines semaines selon Fabrizio Romano.